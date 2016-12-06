Хакеры взломали сайты минфина и казначейства Украины

Хакеры взломали сайты Госказначества и Государственной казначейской службы Украины.

На время публикации этой заметки при заходе на сайт Государственной казначейской службы www.treasury.gov.ua пользователь автоматически перебрасывается на сайт www.whoismrrobot.com, на котором появляется текст на английском языке: «Привет, друг. А вот и мы, снова. Битва началась, но война далека от окончания. Силы остаются неконтролируемыми. Карты остаются спутанными. Даже после всего того, что случилось, кто контролирует ситуацию? Ты не прекратишь быть марионеткой, если ты никогда не видел веревок. Ты хотел спасти мир. Ты правда думал, что это будет так просто? Мы зажигаем фитиль революции. Сейчас мы решаем, оно пошипит и остынет, или в самом деле воспламенится. Наша настоящая работа только начинается».

Помимо этого, на веб-сайте (www.minfin.gov.ua) министерства финансов Украины не загружается домашняя страница. Сложившуюся ситуацию пресс-службы обоих государственных органов пока никак не прокомментировали. В данный момент украинские силовики заняты выявлением хакеров.

Как отмечают украинские СМИ, предположительно, кибератака на интернет-ресурсы ведомств страны связана с заявлением генпрокурора Украины Юрия Луценко, который накануне объявил о разоблачении международной хакерской группы Avalanche, которая каждый день заражала вредоносными программами до 500 тысяч компьютеров во всем мире. Луценко заявил, что лидер Avalanche Геннадий Капканов был арестован усилиями спецслужб 30 государств, в том числе украинских. Также задержаны четверо его ближайших сообщников, трое их которых являются гражданами Украины. 3 декабря Геннадию Капканову удалось сбежать от полиции в Киеве, в настоящее время он объявлен в международный розыск.

Это уже четвертая по счету кибератака в отношении официальных ресурсов украинских структур. Ранее был взломан сайт Ассоциации адвокатов, а также страницы министерства обороны и национальной гвардии Украины в социальных сетях.

Кроме того, хакерами были взломаны аккаунты нацгвардии Украины в Twitter и минобороны — в Twitter и Instagram. Позже нацгвардия выступила с обращением к пользователям соцсетей и журналистам с просьбой не цитировать информацию с ее страниц. Организаторы этих атак до сих пор не обнаружены.