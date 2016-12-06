Песков отказался называть встречи Путина с народом предвыборной кампанией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рабочие поездки Владимира Путина, в том числе его встречи с работниками различных предприятий, нельзя назвать частью предвыборной кампании. Его слова приводит «Интерфакс».

«Господин Путин именно и отличается от других политиков тем, что занимается фактически на ежедневной основе тем, чем многие другие политики-популисты занимаются только в предвыборное время. Это выгодное отличие президента Путина от политиков-популистов», - отметил Песков.

По словам Пескова, у Путина, помимо официальных, в графике присутствует много встреч непубличного характера, о которых Кремль не говорит. «Президент на ежедневной основе держит руку на пульсе жизни в регионе, экономической составляющей, какие проблемы испытывают конкретные предприятия и так далее. Именно в этом русле следует воспринимать череду таких встреч», - заявил он.

Отметим, накануне во время встречи с работниками завода «Этерно» в Челябинске Путин заявил о том, что он мечтает успешно завершить свою карьеру.