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06 декабря 2016, 23:51
Евросоюз Китай Россия США

«Гид пессимиста»-2017 предсказал возвращение престижа России

Флаг России
Флаг России

В так называемом «гиде пессимиста» на будущий год по версии информационного агентства Bloomberg предлагается несколько геополитических сценариев, один из которых непосредственно касается России.

Первый сценарий носит название «Трампландия»: по мнению авторов прогноза, «воцарение» президента-республиканца Дональда Трампа в Белом доме может привести к массовым протестам и, в частности, выходу Калифорнии из состава США (который эксперты заранее назвали Calexit по аналогии с «брекситом»).

Второй сценарий называется «Ялта 2.0» и предполагает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель вынуждена будет выбирать между наращиванием военной мощи в Евросоюзе или договоренностями с Россией о разделе сфер влияния в Восточной Европе.

«В результате России удастся восстановить престиж на мировой арене спустя 26 лет после распада СССР», — допускают авторы прогноза.

По их мнению, на президентских выборах во Франции может победить лидер оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая инициирует процесс выхода республики из состава Евросоюза вслед за Великобританией.

Китайской экономике аналитики Bloomberg пессимистически пророчат глубокую рецессию из-за противостояния с Америкой, а Кубе — возможную переориентацию сотрудничества с США на Россию и КНР.

Прошлогодний «гид пессимиста», как напоминают его авторы, предсказал Brexit и победу Трампа в президентской гонке в США (в прогнозе говорилось, что его приход к власти повлечет за собой экономический кризис).

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