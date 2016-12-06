Скончался актер из «Игры престолов»

Скончался британский актер Питер Вон, который сыграл роль в популярном сериале «Игра престолов». Ему было 93 года, сообщает ВВС.

В сериале Вон сыграл слепого мейстера Эймона, старейшего представителя династии Таргариенов, служившего в Черном замке.

«Очень печально подтверждать это. Питер Вон скончался сегодня утром в кругу семьи», — заявила агент актера Салли Лонг-Иннес.

Отметим, всего актер снялся в 197 фильмах и телесериалах. Он играл роли преимущественно второго плана.