Верховный суд Польши отказался выдать Полански властям США

Верховный суд Польши отклонил кассационную жалобу министра юстиции и генерального прокурора страны Збигнева Зебро на отказ экстрадировать в США кинорежиссера Романа Полански, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Суд постановил не только отклонить кассацию, но и возложил на государственную казну Польши покрыть судебные расходы за кассационное разбирательство

В июне этого года Збигнев Зебро заявил, что готов подписать документы о выдаче Романа Полански США при соответствующем решении Верховного суда республики. Тогда же министр оспорил решение краковского суда о недопустимости экстрадиции Полански в Верховном суде Польши.

Власти США обвиняют режиссера в изнасиловании 13-летней девочки, которое произошло более 30 лет назад. Окружной суд Кракова отказал в экстрадиции режиссера в прошлом году, постановив, что законодательство Польши не предусматривает выдачу в данном случае.