ЕС запретил ввоз мяса птицы из Украины

Евросоюз наложил запрет на импорт украинского мяса птицы. Такая мера принята в связи с объявленным в стране эпидемии высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы Украины.

В частности, вспышку гриппа зафиксировали в селе Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области. Оно находится в 20 км от границы с Крымом.

«По состоянию на сегодня, Госпродпотребслужба получила официальное уведомление о запрете на экспорт столовых яиц в Гонконг исключительно из Херсонской области; мяса птицы и продуктов из нее по всей территории Украины в ЕС», — сообщили в Госпродпотребслужбе.

Ведомство направило в ЕС отчет о принятых мерах, а также предложение восстановить экспорт за счет свободных от гриппа птицы областей Украины.