Открыт астероид размером два метра

Астрономы установили новый рекорд, сумев определить размер околоземного астероида 2015 TC25, сблизившегося с нашей планетой в октябре прошлого года. Он стал самым маленьким из измеренных учеными астероидов с диаметром всего два метра.

«Мы впервые получили оптические, инфракрасные и радиолокационные данные о столь маленьком астероиде, который по существу является метеороидом», – говорит астроном Вишну Редди (Vishnu Reddy) из Аризонского университета.

Как установили Редди и его коллеги, маленький астероид довольно ярок – он отражает 60 % падающего на него солнечного света. Оборот вокруг своей оси 2015 TC25 делает за две минуты. Ученые считают, что астероид представляет собой единый кусок камня, а не груду смерзшихся обломков, как некоторые более крупные его собратья. Не покрыт он и рыхлым слоем обломно-пылевого вещества – реголита.

К Земле этот астероид приблизился в октябре 2015 года на расстояние 128 000 километров (для сравнения Луну от Земли отделяет 384 600 км). Изучив его орбиту, астрономы установили, что путь вокруг Солнца он совершает за 382 дня. Ученые предполагают, что астероид 2015 TC25 откололся от астероида номер 44 (Ниса). Вероятность его столкновения в будущем с Землей невелика.

В наблюдениях астероида участвовали Инфракрасный телескоп НАСА на Гавайях, обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико, обсерватория Магдалена-Ридж в Нью-Мексико и Discovery Channel Telescope в Аризоне. Описание астероида опубликовал недавно The Astronomical Journal.