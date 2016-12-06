Шерлок Холмс помог исследовать память

Группа нейрофизиологов использовала британский телесериал «Шерлок» в эксперименте, посвященном исследованию механизмов памяти. Им удалось убедительно продемонстрировать, что у разных людей при воспоминании одних и тех же фактов активизируются одинаковые участки мозга.

В эксперименте, проведенном под руководством Дженис Чень (Janice Chen) из Принстонского университета и Юаня Чана Лёна (Yuan Chang Leong) из Стэнфордского университета, использовалась функциональная магнитно-резонансная томография, измеряющая активность участков мозга по интенсивности кровотока в них. 22 участника эксперимента, находясь в томографе, сначала просмотрели 48-минутный фрагмент одной из серий «Шерлока» («Этюд в розовых тонах», первая серия, первого сезона), а затем по просьбе ученых пересказывали увиденное, кто сколько запомнил. Исследователи считали, что участники вряд ли будут говорить больше десяти минут. Но оказалось, что в среднем рассказ о фильме занял около 20 минут, причем участники вспоминали даже небольшие детали, например, тип головного убора героя или цвет стен в квартире.

Когда исследователи сравнили картину мозговой активности зрителей во время просмотра с тем, что происходило в их мозге при пересказе увиденного, они отметили очень сильное сходство. Фактически ученые могли определить по томограмме, о какой сцене фильма в данный момент вспоминает участник эксперимента. «Это больше, чем активизация определенной части мозга во время конкретной сцены, – рассказала Джанис Чень. – Мы показали, что картины мозговой активности соответствуют сценам фильма, как отпечатки пальцев».

Затем ученые объединили записи мозговой активности всех участников в усредненную общую томограмму и оценили, насколько отличаются от нее картины каждого конкретного зрителя. Как ожидалось, работа мозга слишком индивидуальна, поэтому при воспоминании об одних и тех же эпизодах фильма активизироваться будут разные его участки. Но на деле здесь тоже обнаружилась удивительная степень сходства. Ученые сделали вывод, что, когда разные люди запоминают одни и те же события, их мозг организует воспоминания сходным образом.

Итоги работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.