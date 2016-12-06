Плазма спасет от «желудочного гриппа»

Группа ученых из США предложила новый метод борьбы с норовирусом – виновником большого количества пищевых инфекций. Очищать продукты от вируса они намерены при помощи плазмы – потока ионизированного газа.

Норовирус распространен по всему миру, люди заражаются им через пищу или воду. В результате у них появляются симптомы недомогания, известного как «желудочный грипп». Применяемые сейчас методы борьбы с норовирусом в пищевых продуктах имеют ряд недостатков. Промывка токсичными для вируса веществами может оставлять следы, вредные и для человека. Ультрафиолетовому излучению не всегда доступна полная поверхность очищаемого продукта. Достаточно сохраниться лишь незначительному количеству вируса, чтобы употребление этой пищи было опасным.

Поэтому ученые решили прибегнуть к плазме – четвертому состоянию вещества, в которое при нагреве переходят газы. Она состоит из ионов и свободных электронов. Ранее плазму уже использовали для очистки, но только при изготовлении электронных микросхем.

В своем эксперименте ученые применили поток ионизированных кислорода и азота. В качестве объекта очистки они купили в продуктовом магазине чернику и заразили ягоды двумя штаммами аналога норовируса, который по структуре подобен патогену, но не может вызвать инфекцию (настоящий норовирус практически невозможно вырастить в лабораторных условиях).

После двухминутной обработке в плазме 99,9 % вирусов погибли. При этом черника сохранилась в первозданном виде: ученые не обнаружили существенного влияния плазмы на цвет, текстуру и вкус ягод. Единственной необходимой мерой стало охлаждение банки с ягодами во время воздействия на нее плазмы. Температура плазмы высока, и, чтобы не сварить чернику, на нее направили поток воздуха.

Как говорит один из авторов работы микробиолог Брендан Нимира (Brendan Niemira) из Восточного исследовательского центра Министерства сельского хозяйства США, предыдущие опыты показали, что потоки плазмы хорошо справляются также с бактериальными и грибковыми загрязнениями пищевых продуктов. Ученый полагает, что новый метод через три – пять лет будет применен в массовом производстве. Предстоит только создать эффективные способы обработки плазмой большого количества продуктов.

Исследование опубликовано в журнале Food Microbiology.