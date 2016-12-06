Путин поручил кабмину поднять экономику РФ выше мирового уровня

Российский лидер Владимир Путин дал кабинету министров поручение утвердить план действий, по которому через четыре года темпы роста экономики РФ превысят мировые показатели, указано на сайте Кремля.

Предполагается, что правительство в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой и ведущими общественными объединениями предпринимателей составит комплексный план действий кабмина страны на 2017-2025 годы.

В этом плане, как уточняется на сайте Кремля, должны быть предусмотрены меры, «обеспечивающие достижение не позднее 2019-2020 годов темпов роста экономики России, превышающих темпы роста мировой экономики».

В качестве попутных целей реализации плана названы улучшение делового климата в стране, повышение эффективности крупных инвестпроектов, наращивание объема несырьевого экспорта, развитие малого и среднего предпринимательства, а также повышение результативности государственной поддержки различных отраслей экономики.

Отчитаться по этому поручению президента правительству предписано до 30 мая 2017 года.