Путин обсудил с Мадуро решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи

Российский лидер Владимир Путин обсудил со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро ситуацию на нефтяном рынке в свете договоренности Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о снижении уровня нефтедобычи, передает РИА Новости.

10 декабря в Вене состоится встреча министров энергетики стран ОПЕК и других ведущих нефтедобывающих государств, планы на которую Путин и Мадуро также обсудили в телефонном разговоре.

Кроме того, политики затронули актуальные вопросы развития стратегического российско-венесуэльского сотрудничества, в том числе реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других областях.