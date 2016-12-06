Путин и Рикман вошли в топ упоминаний в российском Twitter в 2016 году

Самыми упоминаемыми персонами в российском сегменте Twitter в 2016 год стали президент РФ Владимир Путин и британский актер Алан Рикман. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу микроблога.

Достаточно часто упоминались избранный президент США Дональд Трамп, глава МИД Сергей Лавров и официальный представитель этого же ведомства Мария Захарова.

Активнее всего в Twitter российские пользователи обсуждали победу Украины на конкурсе «Евровидение-2016». Чуть меньший интерес вызвало вручение американском актеру Леонардо ди Каприо «Оскара». Многие россияне также активно обсуждали победу команды Уэльса над российской сборной на чемпионате Европы по футболу.

Самыми заметными новостными поводами в Twitter стали День Победы, выборы в Госдуму, конфликт в Сирии, 8 марта и Brexit.

5 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин вошел в тройку людей года по версии читателей Time.