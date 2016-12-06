ОП попросит разрешить скорой помощи таранить неправильно припаркованные машины

В Общественной палате (ОП) 7 декабря состоятся слушания, касающиеся хаотично припаркованных машин, мешающих автомобилям скорой помощи и пожарным подъехать к нужному подъезду. Как сообщают «Известия», ОП намерена обратиться в Госдуму с просьбой разрешить им таранить машины, мешающие попасть во двор.

Заместитель председателя комиссии ОП по безопасности, лидер общественного движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов сообщил изданию, что причиненный ущерб должны будут оплачивать страховые компании, в конечном счете — владельцы неправильно припаркованных машин.

«Машины МЧС и скорой помощи должны иметь возможность беспрепятственно проезжать во дворы. В том числе тараня автомобили, которые припаркованы с нарушениями и мешают проезду», — сообщил Чугунов.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин согласился, что этот вопрос надо урегулировать законодательно, так как методы решения этого вопроса требуют серьезного обсуждения.

«Учитывая соотношение размеров ущерба — здание, в котором бушует пожар, или чей-то автомобиль, — наверное, целесообразно проработать какой-то законодательный механизм», — предположил Марданшин.

Депутат также сообщил, что проблему надо решать комплексно, вплоть до градостроительных мер.