Эрдоган ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения по строительству российско-турецкого газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщается на сайте главы государства.

Решение президента опубликовано во вторник, 6 декабря, в официальном издании Resmi Gazete. Таким образом, закон вступил в силу.

2 декабря парламент Турции ратифицировал соглашение с Россией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток» 2 декабря. Ранее, в октябре, стороны подписали межправсоглашение по реализации проекта.

Договоренность предусматривает прокладку по дну Черного моря двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в страны Евросоюза.