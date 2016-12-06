Россия заблокировала резолюцию по Сирии в Совбезе ООН

Проект резолюции о введении недели перемирия в сирийском городе Алеппо с целью улучшения гуманитарной ситуации был заблокирован в Совете безопасности ООН, передает Reuters.

Голосование по проекту состоялось 5 декабря на заседании СБ ООН в Нью-Йорке, документ поддержали 11 членов Совбеза, Ангола воздержалась, а Россия, Китай и Венесуэла проголосовали против.

Вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии стало шестым по счету для России начиная с 2011 года и пятым для Китая.

Авторами проекта выступили Новая Зеландия, Испания и Египет. Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин раскритиковал документ, пояснив, что прекращение огня позволит боевикам перегруппироваться и восстановить силы.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что в ходе своего визита в Иран обсудил с властями страны предложения госсекретаря США Джона Керри по урегулированию сирийского конфликта.