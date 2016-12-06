США отозвали предложения по ситуации в Алеппо для России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США внезапно отозвали свои предложения российской стороне по урегулированию ситуации в сирийском Алеппо. Их лишь на прошлой неделе передал РФ госсекретарь США Джон Керри. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Лаврова, сообщение об отзыве предложений поступило в МИД утром 5 декабря. «Вдруг вчера вечером мы получаем от них сообщение, что они, к сожалению, не смогут завтра встречаться, потому что они передумали, свой документ отзывают и теперь у них новый документ, который, по нашим первым ощущениям от его прочтения, все возвращает на круги своя, и опять выглядит как попытка купить время для того, чтобы боевики отдышались, перевели дух и пополнили свои запасы», - пояснил он.

Кроме того, в МИД назвали странными слова представителя США в Совбезе ООН об отсутствии договоренностей между Москвой и Вашингтоном, которые прозвучали еще до того, как документ был официально отозван.

Лавров отметил, что создается впечатление, будто представители США при ООН дезавуировали госсекретаря.

Также глава МИД прокомментировал атаку боевиков на российский военный госпиталь в Алеппо: «Атака, повлекшая гибель российских врачей, несколько сирийцев, есть раненые, - это, мы убеждены, спланированная акция, спланированная теми, кто пытается сохранить свои позиции в Алеппо под прикрытием покровителей из-за рубежа».

В Кремле подтвердили, что Москва не намерена ждать инаугурации недавно избранного США Дональда Трампа, чтобы достичь с Вашингтоном согласия по Сирии. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас контакты по сирийскому вопросу продолжаются по линии Лаврова - Керри.