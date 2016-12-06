Верховный суд встал на сторону Samsung в споре с Apple

Верховный суд США разрешил спор между компанией Samsung и американской Apple из-за патента на дизайн смартфонов — единогласно принял сторону корейцев, передает Reuters.

Соответственно, «Самсунгу» теперь не надо отдавать Apple 399 миллионов долларов, которые ранее присудил к выплате суд более низкой инстанции.

Верховные судьи США пришли к выводу, что нарушение корейской компанией патента влияет на внешний вид отдельных составляющих смартфонов, а не на их работу.

Спор между Apple и Samsung продолжается с 2011 года, когда американская компания подала иск проти корейских коллег, скопировавших, по ее мнению, элементы дизайна iPhone. Суды в США дважды принимали решение в пользу Apple, но исковая сумма в процессе разбирательств была снижена с первоначального миллиарда долларов до 548 млн долларов.

Теперь, когда Верховный суд встал на сторону Samsung, корейской компании полагается выплатить американцам 149 млн долларов.