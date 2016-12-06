Samsung согласился пойти на мировую с «Евросетью»

На состоявшемся сегодня, 6 декабря, заседании Арбитражного суда Москвы по иску компании Samsung к российскому ритейлеру «Евросеть» представитель истца заявил о своем намерении пойти на мировое соглашение, передает «Интерфакс».

«Просим суд закрыть настоящее судебное разбирательство в связи с тем, что те вопросы, которые будут обсуждаться (намерение заключить мировое соглашение), будут являться конфиденциальными», — обратился к суду представитель Samsung, подкрепив свою просьбу соответствующим ходатайством.

Однако судья, приняв ходатайство о заключении мирового соглашения между истцом и ответчиком, отказала «Самсунгу» в проведении заседания в закрытом режиме. При этом она попросила обе стороны предоставить ряд дополнительных материалов, поэтому в деле до 13 декабря объявлен перерыв.

Напомним, Samsung начал судиться с «Евросетью» около года назад, требуя 1,2 млрд рублей пеней за просроченную оплату товара, который поставлялся ритейлеру в течение предшествующих трех лет.

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ обязал «Евросеть» выплатить указанную сумму, а та, в свою очередь, обжаловала это решение в Арбитражном суде Москвы. Туда же обратилась и компания Samsung с требованием принудительно исполнить решение МКАС. Оба иска были объединены в одно дело, оно и слушается в настоящее время.