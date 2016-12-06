Экс-глава Швейцарии возглавил антидопинговое расследование против чиновников РФ

Бывший член Федерального совета Швейцарии и ее экс-президент Самуэль Шмид встал во главе комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая займется расследованием причастности российских госчиновников к созданию допинговой системы в спорте, пишет в своем Twitter журналист Марк Биссон.

На посту главы комиссии Шмид сменил вице-президента комитета МОК по этике Ги Каниве.

69-летний Шмитд в разное время занимал посты начальника департамента обороны и спорта Швейцарии и вице-президента Швейцарии.

Его соотечественник Денис Освальд параллельно руководит работой по обнаружению случаев подмены допинг-проб российских спортсменов фальшивыми тестами.

Напомним, 9 декабря планируется презентация второй части отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о систематическом употреблении запрещенных веществ российскими спортсменами, в том числе в ходе Олимпиады 2014 года в Сочи.