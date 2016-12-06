Компания Comindware автоматизирует работу ООН

Резидент IT-кластера Фонда «Сколково», компания Comindware расширяет сотрудничество с ООН в области автоматизации бизнес-процессов, закупок и логистики и начинает новый этап совместного проекта цифровой трансформации всемирной организации.

Сотрудничества ООН и Comindware в рамках проекта трансформации ИТ-инфраструктуры началось с автоматизация бизнес-процессов на базе платформы Comindware в сервисных центрах ООН. Успешное завершение первого этапа позволило перейти к следующему, предусматривающему автоматизацию работы административно-хозяйственного отдела, департаментов управления транспортной и закупочной логистикой, а также ИТ-департамента. Начинающийся этап направлен на создание условий для обеспечения прозрачности бизнес-процессов организации, их оптимизации и ускорения, а также снижения рисков их сопровождения, что соответствует целям заказчика.

«Автоматизация работы более широкого спектра департаментов ООН стала логическим продолжением успеха первого этапа сотрудничества. Организация Объединенных Наций помогает миллионам людей по всему миру, и мы надеемся, что программные решения Comindware помогут вывести эффективность организации на новый уровень и кардинально увеличить ее потенциал», – заявляет Максим Цыпляев, основатель и президент компании Comindware.

Решение Comindware позволит автоматизировать и оптимизировать процессы управления транспортной и закупочной логистикой, что обеспечит необходимый уровень прозрачности и необходимую скорость доставки грузов. По словам Максима Цыпляева, высокий уровень взаимодействия между отделами организации, полная прозрачность сквозных процессов и контроль эффективности использования ресурсов достигаются благодаря комплексному подходу к внедрению решений на базе единой платформы в разных департаментах.

Автоматизация процессов обработки запросов и заявок кардинально ускорит работу АХО-отдела и ИТ-департамента в рамках задач обеспечения бесперебойной деятельности организации. Электронный документооборот поможет свести к минимуму оперирование бумажными документами и обеспечить эффективные процессы работы с документами. Подобная оптимизация должна плодотворна сказаться на деятельности ООН, учитывая что в организации работает 41 тыс. сотрудников из 193 государств-членов, являющихся представителями разных стран и культур, говорящих на разных языках.

Ольга Стрелова, руководитель направления «Облачные сервисы» IT-кластера Фонда «Сколково» отметила признание эффективности разработки резидента: «Нам очень приятно, что такая организация, как ООН, выбрала для обеспечения непрерывности операций сервисных центров, логистики и документооборота решение Comindware. Это платформа, в основе которой находится уникальный алгоритм, разработанный, в том числе, за счет средств гранта от Фонда «Сколково». Проект получил не только высокую оценку экспертов Фонда, но и признание ведущих компаний на рынке; мы рады оказывать поддержку подобным проектам».

В случае положительного итога начинающегося этапа работы, Comindware рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества со всемирной организацией в рамках автоматизации деятельности других ее департаментов.