$2 млн. инвестиций привлекла компания GTI («Геонавигационные технологии»), резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Раунд инвестиций, расходуемых на развитие и рост бизнеса, возглавила компания AYR, работающая в сфере прямых инвестиций. Инвестиционная служба Фонда «Сколково» выступила в качестве финансового консультанта. В сделке участвовали частные инвесторы, в том числе инвестиционная группа из нефтегазового сектора, а также текущие инвесторы GTI – венчурные фонды Phystech Ventures и North Energy Ventures.

GTI разрабатывает софт для «умного бурения» скважин и на его основе оказывает услуги удаленного сопровождения бурения. Считывание информации с помощью сенсоров на буровой колонне позволяет программе предоставить данные для дальнейшего управления траекторией бурения. Продукт компании Geonaft – профессиональное ПО для геонавигации – позволяет в несколько (до 10-ти) раз сократить издержки нефтегазовых компаний, которые составляют от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов при бурении одной скважины.

«Мы были рады оказать консультационную поддержку компании. Высокий уровень менеджмента инвесторов предыдущего раунда способствовал быстрому и успешному закрытию сделки», – комментирует Дмитрий Щиголев, заместитель руководителя инвестиционной службы Фонда «Сколково».

Тренд последних лет в energy-tech – серьёзное смещение венчурного интереса с классического clean-tech к разработкам технологий энергоэффективности для традиционной энергетики, в частности, к energy-tech для нефтянки, и этом контексте GTI – инвестиционно привлекательный игрок перспективного рынка, говорит Сергей Ярцев, инвестиционный менеджер AYR.

По словам Ярцева, прибыльность горизонтальных скважин, для которых GTI предоставляет комплекс услуг по сопровождению бурения, в 3-4 раза выше вертикальных. На средней скважине за год разница может составить $5,5 млн, поэтому объем горизонтального бурения и в России и в мире, растет несмотря на динамику цен на нефть и общее падение бурения. «В США и на Ближнем Востоке доля горизонтальных скважин находится в районе 80% от всего скважинного фонда, в России этот показатель достиг 30% и продолжает расти», – отмечает востребованность разработки инвестиционный менеджер AYR.

Геонавигационное сопровождение уже является промышленным стандартом при строительстве горизонтальных скважин в США, Канаде, проектах в Северном море и становится стандартом в России. Благодаря разработкам GTI скорость бурения увеличивается до 2 раз, продуктивность будущей скважины повышается в 2-3 раза, а ее рентабельность – в 3-5 раз.

Строительство горизонтальных скважин гораздо более затратно, а потеря скважины в случае ошибки траектории может стоить до $100млн, поэтому нефтяные компании активно используют технологии повышения эффективности бурения. Геонавигация применяется на большинстве горизонтальных скважин в мире, в России все горизонтальные скважины бурятся с применением подобных технологий, так как затраты на них в десятки раз ниже добавочной стоимости результата.

Привлеченные в результате упомянутой сделки средства будут направлены на завершение разработки новых софтверных решений – геомеханики и петрофизической интерпретации. Каждое из них открывает компании новые рынки, сопоставимые по размерам с рынком геонавигации, который оценивается экспертами в более чем $1 млрд. В краткосрочной перспективе GTI также планирует агрессивную географическую экспансию в США и на Ближний Восток.

По словам Сергея Стишенко, основателя GTI, последние разработки GTI направлены на создание единой платформы для решения всех задач нефтяных и нефтесервисных компаний.

«В декабре мы представим рынку первый российский продукт в области геомеханики, а в начале 2017 года выпустим первую в мире полнофункциональную платформу для “умного бурения”, которая увеличит скорость строительства скважины, кардинально снизит риски бурения и повысит экономическую эффективность разработки месторождений нефти и газа. В наших среднесрочных планах – разработка нескольких новых продуктов, в том числе роботизированных решений для буровой колонны», – делится планами Сергей Стишенко.

«GTI – технологический лидер в области разработки софта для сопровождения бурения в России. Компания является драйвером рынка российского промышленного интернета вещей в нефтегазовой отрасли и хорошим примером влияния молодых технологических компаний на развитие инноваций в одной из самых консервативных отраслей», – считает Дмитрий Щиголев.

По его мнению, успех GTI на рынке – это не только история об эффективном импортозамещении решений мировых лидеров российскими технологиями. Заместитель руководителя инвестиционной службы Фонда «Сколково» также приводит данные независимого тестирования американо-австралийской консалтинговой компании WellDataQA, согласно которому продукт компании возглавил десятку аналогичных софтверных продуктов из США, Европы, Азии и Австралии, что позволяет говорить о больших перспективах его выхода на международные рынки.

Российская компания GTI, резидент Фонда «Сколково» с 2015 года, успешно конкурирует с так называемой «большой четверкой» – крупнейшими мировыми поставщиками технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин и управления добычей углеводородов. Клиентами GTI являются Газпромнефть, Роснефть, Славнефть, Башнефть, Лукойл и другие нефтегазовые и нефтесервисные игроки рынка. Компания продала более 90 лицензий программного продукта в 10+ нефтяных и нефтесервисных компаний. С ее участием пробурено более 1000 горизонтальных скважин.