ЦСКА подтвердил предстоящий уход Слуцкого с поста главного тренера

Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА, бывший наставник сборной России по футболу Леонид Слуцкий принял окончательное решение покинуть свой пост после игры Лиги чемпионов с английским футбольным клубом «Тоттенхэм». Об этом сообщается в официальном твиттере клуба.

«Один из самых титулованных тренеров в истории красно-синих уходит по собственному желанию, сохраняя теплые и дружеские отношения с нашим клубом», — сообщили в кулбе.

⚡️⚡️⚡️ ОФИЦИАЛЬНО: Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с Тоттенхэмом. Имя нового наставника будет названо до конца недели pic.twitter.com/C8KIldobU0 — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 декабря 2016 г.

Матч ЦСКА против лондонского «Тоттенхэма» состоится 7 декабря. Имя нового главного тренера будет объявлено до конца недели.

СМИ сообщили о предстоящем уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА в конце ноября на фоне нескольких поражений команды как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов.