«Особо важного» следователя СКР арестовали за крупную взятку

Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) подполковника юстиции Александра Сорокина задержали и арестовали за получение взятки в размере 50 тысяч долларов, сообщается на сайте следственного ведомства.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, следствие утверждает, что Сорокин получил взятку от адвоката «за выполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве».

На арестованного следователя завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), максимальным наказанием за это преступление является лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с запретом занимать определенные должности.

Басманный суд Москвы уже санкционировал арест Сорокина сроком на два месяца, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По данным РБК, ссылающегося на осведомленный о ходе расследования источник, разработкой следователя занимались оперативники ФСБ.