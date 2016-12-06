Мутко рассказал о новой атаке на спорт РФ

Вице-премьер Виталий Мутко предсказал новую попытку атаки на российский спорт после публикации второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена 9 декабря. Его слова приводит «Р-Спорт».

По словам вице-премьера, после публикации доклада ситуация предопределена. «Будет еще одна попытка атаки на российский спорт. Никто не знает, что будет, как, сидят все ждут. Доклад опубликуют, неделю будут шуметь. У нас возможности что-то опротестовать нет, на весь мир ославят, а потом начнем разбираться. Как с паралимпийцами — их сначала отстранили, а потом шесть месяцев писали целый трактат по восстановлению, за что отстранили. Надо же это было обосновать. Так что ничего, спокойно», — отметил Мутко.

Стоит отметить, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию пообещал, что в России будет построена самая современная система борьбы с допингом. По его словам, она будет готова к работе уже в начале следующего года.