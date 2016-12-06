Китай потребовал от Великобритании «не отравлять атмосферу» в ООН

Постоянный представитель Китая в Совете безопасности ООН Лю Цзеи предложил своему британскому коллеге Мэттью Райкрофту «не отравлять атмосферу» заседания Совбеза ООН и «не пренебрегать» его правилами. Об этом пишет Reuters.

Поводом для резкого высказывания послужила блокировка Россией и Китаем новой резолюции по Алеппо. Райкрот выразил недоумение по этому поводу.

«[Россия и Китай] решили наложить вето не из-за того, что не было достаточно обсуждений, а из-за их давней, неуместной веры в тирана, который убил почти полмиллиона своего собственного народа», — сказал Райкрофт.

Напомним, 6 декабря Россия и Китай заблокировали предложение о введении недели перемирия в сирийском городе Алеппо с целью улучшения гуманитарной ситуации.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин объяснил свою позицию тем, что прекращение огня позволит боевикам перегруппироваться и восстановить силы.