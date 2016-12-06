По делу о ДТП с детьми в ХМАО задержана директор спортшколы

Следствием задержана директор спортивной школы «Сибиряк» Ирина Тарасова в рамках делу о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей окружного правительства.

«Мы подтверждаем, что Тарасова задержана, с ней проводятся следственные мероприятия», - отметили в департаменте.

Между тем Генпрокуратура РФ предложила изменить правила перевозки детей в автобусах. «Машина ДПС дается к колонне, которая состоит из не менее трёх автобусов, совершенно понятно, что эти требования надо поменять. Даже к одному автобусу нужен автомобиль ГИБДД, надо менять регламент перевозок», - отметил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Однако в ГП заявили, что в связи с ДТП тотальных проверок перевозчиков не последует.

Напомним, трагедия произошла 4 декабря. При столкновении грузовика, двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на трассе, ведущей из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, погибли 12 человек.