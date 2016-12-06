Против директора спортшколы возбуждено дело после ДТП в ХМАО

Директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова стала подозреваемой по делу о халатности после ДТП с участием автобуса с детьми в ХМАО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя СКР Светлану Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в отношении директора детской спортшколы "Сибиряк" Ирины Тарасовой по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц)», - отметила она.

Как полагают в СК, Тарасова не заключила необходимый договор фрахтования и не уведомила подразделения ГИБДД об организованной перевозке группы детей. Ее действия могли привести к тому, что дети отправились на соревнования на не соответствующем требованиям безопасности жизни автобусе.

Ранее следствие предъявило обвинения в нарушении правил дорожного движения водителям столкнувшихся автобуса и грузовика Марату Зайнуллину и Раилю Саитханову. Кроме того, обвинение в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни потребителей, предъявлено представителю индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки Александру Сидоруку.