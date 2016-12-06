Глава ХМАО отстранила от должности директора спортшколы после ДТП

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила уволить директора спортшколы «Сибиряк» Ирины Тарасовой, которая стала подозреваемой по делу о ДТП с 12 жертвами в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей правительства ХМАО.

«Однако это муниципальное учреждение, решение должен принять муниципалитет», — отметили в департаменте.

Стоит отметить, что Тарасова проходит как подозреваемая по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие установило, что она не заключила необходимый договор фрахтования и не уведомила подразделения ГИБДД об организованной перевозке группы детей.