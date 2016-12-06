Соцсети и YouTube объявили о создании реестра террористического контента

Компания Microsoft и крупнейшие интернет-компании Facebook, Twitter, YouTube (Google) объявили, что с 6 декабря запускают базу данных террористического контента. С ее помощью они собираются выявлять и блокировать изображения и видеоролики определенного содержания, сообщает Facebook.

«Начиная с сегодняшнего дня мы собираемся создать базу данных уникальных "цифровых отпечатков" видео или изображений, демонстрирующих насильственные действия террористов или их попытки вербовки пользователей интернета. Мы планируем объединить усилия, чтобы обуздать насущную глобальную проблему присутствия в интернете террористического контента», — сказано в обращении.

Система будет отслеживать подобные цифровые отпечатки контента в соцсетях и на видеохостинге, с помощью которого террористы вербуют в интернете новых сторонников. Добавленный контент будет проверяться на предмет соответствию политике компании. При необходимости его можно будет быстро отследить и удалить.

Каждая компания не только создаст собственную базу данных, но и будет делиться информацией с другими участниками соглашения.