Госдеп осудил удар по российскому госпиталю в Сирии

Официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер заявил, что Штаты осуждают удар по российскому госпиталю в Алеппо, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Я видел сообщения об этом, но у нас нет возможности подтвердить их. Это трудно сделать из-за боев и сложностей с получением доступа для нас», — сказал Тонер, подчеркнув при этом, что США «безусловно осуждают любые атаки на госпитали или медицинские объекты».

«Мы осуждаем любые обстрелы кем-либо — оппозицией, боевиками, силами режима и по любым гражданским объектам, включая школы, больницы», — добавил представитель Госдепа, отвечая на вопрос журналистки по поводу отношения США к обстрелам, которые ведут боевики в Алеппо.

Напомним, ранее официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что в гибели медиков РФ в сирийском Алеппо повинны в том числе и вооружившие террористов страны Запада.