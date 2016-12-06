Белорусские провайдеры начали блокировать Tor

В Белоруссии начали блокировку системы анонимного доступа к сети Tor. Об этом во вторник сообщил портал tut.by.

По информации TUT.BY, адреса прокси-серверов Tor были внесены в «черный список» Государственной инспекции Белоруссии по электросвязи Министерства связи и информатизации (БелГИЭ).

При этом первые жалобы пользователей о недоступности анонимного браузера появились еще в начале текущего месяца. Больше всего сообщений о блокировке Tor поступило от клиенты белорусского мобильного оператора Velcom и интернет-провайдера Atlant Telecom.

В свою очередь, российское издание Geektimes отмечает, что в начале декабря количество пользователей Tor в Белоруссии сократилось почти вдвое. При этом выросло количество тех, кто использует так называемые «мосты» — альтернативные каналы подключения через узлы, адреса которых не числятся в общедоступном перечне.

В начале 2015 года в Белоруссии вступил в силу законодательный запрет анонимайзеров. Для реализации этого запрета БелГИЭ разработало систему автоматического поиска сайтов, которые помогают пользователям обходить блокировки.