Выборщик из Техаса решил не отдавать свой голос за Трампа

Республиканский член коллегии выборщиков из Техаса, фельдшер скорой помощи Крис Супрун отказался отдавать свой голос за избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее стало известно, что еще один выборщик техасской коллегии Арт Сиснерос подал в отставку на прошлой неделе из-за того, что решил не поддерживать Трампа.

Избирателям придется проголосовать за новую кандидатуру выборщика, чтобы заменить его перед выборами 19 декабря.

Супрун сообщил телеканалу, что передумал отдавать свой голос за избранного президента США после того, как получил сотник звонков и писем с просьбой этого не делать.

«Мне говорили, что если мы изберем Дональда Трампа, он изменит свой обаз жизни для того, чтобы быть похожим на президента. Он этого не делает. Я здесь для того, чтобы избирать президента, а не короля», — сказал Супрун.

Он подтвердил, что не собирается уходить в отставку, но и не планирует голосовать за Хиллари Клинтон.

«Я пока не определился с кандидатурой, но, скорее всего, отдам свой голос за кого-то вроде губернатора Огайо Джона Кейсика, который имеет исполнительный и законодательный опыт работы с людьми», — предположил он.