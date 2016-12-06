Трамп избавился от всех акций ради президентского кресла

Избранный президент США Дональд Трамп еще в июне избавился от всех принадлежавших ему долей в различных компаниях, чтобы избежать конфликта интересов в ходе выборов и после них, пишет The Washington Post со ссылкой на официального представителя политика Джейсона Миллера.

По его словам, конкретных данных о проданных акциях и их стоимости нет — тем более что закон позволяет Трампу до мая 2018 года не раскрывать информацию о своих финансовых делах. Однако Миллер отметил, что продажа акций позволит избранному президенту принимать различного рода решения, не ущемляя при этом свои бизнес-интересы и не нарушая этических норм.

Например, 6 декабря Трамп заявил о своем намерении отозвать слишком дорогой контракт с Boeing на строительство нового «борта номер один» — а не далее как в мае он являлся собственником акций самолетостроительной компании.

Washington Post не исключает, что часть средств, вырученных Трампом от продажи акций, могла пойти на финансирование его избирательной кампании.