Премьер Турции выразил надежду на отмену виз с Россией

Отмена визового режима с РФ является для Турции приоритетом в двусторонних отношениях, цитирует РИА Новости заявление главы турецкого правительства Бинали Йылдырыма, сделанное им в аэропорту Анкары перед началом визита в Москву и Казань.

Премьер-министр Турции сообщил, что делегация проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, главой российского правительства Дмитрием Медведевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а потом — в Казани — встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Вопрос отмены виз — наше самое большое ожидание», — признался Йылдырым, отметив высокую скорость нормализации российско-турецких отношений после кризиса, возникшего из-за сбитого ВВС Турции бомбардировщика ВКС РФ на сирийской границе.

По словам турецкого премьера, Москва и Анкара «пережили определенный ущерб» и сейчас активно наверстывают упущенное, хотя при этом Россия продолжает ограничивать импорт турецкой плодоовощной продукции.

«Эту тему мы обсудим. Есть и таможенные вопросы, которые негативно влияют на наши страны», — отметил глава правительства Турции.