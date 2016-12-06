СМИ узнали об очередном приговоре за госизмену из-за СМС

Оказывающее юридическую помощь объединение «Команда 29» сообщило о новом случае обвинительного приговора за государственную измену из-за отправки СМС о передвижении военной техники, указано на сайте организации.

Первый случай произошел с Оксаной Севастиди, которая получила семь лет лишения свободы за то, что в 2008 году незадолго до начала военных действий в Южной Осетии отправила своему грузинскому знакомому СМС об увиденном ею в Сочи поезде с военной техникой, движущемся в сторону Абхазии.

Новая история касается Инги Тутсиани, осужденной Краснодарским судом в июне 2014 года за государственную измену и до сих пор отбывающей наказание — по некоторым данным, в вологодской исправительной колонии.

Известно, что Тутсиани находилась в одной камере с гражданкой Грузии Екатериной Харебавой, которую приговорили к лишению свободы за шпионаж из-за отправки СМС такого же содержания, как в случае Оксаны Севастиди. Со слов Харебавы «Команда 29» и узнала о том, что Тутсиани отбывает наказание за аналогичное преступление.

«По словам Харебавы, Инга переписывалась с гражданином Грузии, отправила СМС, через несколько лет к ней пришли силовики», — сообщила «Команда 29».

По данным объединения, с 2013 года порядка десяти человек были приговорены Краснодарским краевым судом за государственную измену и шпионаж, причем целому ряду из них приговоры выносил один и тот же судья — Владимир Кобзев.