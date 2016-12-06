СКР назвал имена причастных к обстрелам России в 2014 году украинских военных

Российское следствие выяснило, кто из должностных лиц Вооруженных сил Украины причастен к обстрелам территории РФ, которые происходили в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

По данным СКР, отношение к обстрелам имеют командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко, который в данный момент является командующим оперативного командования «Юг» сухопутных Вооруженных сил Украины, а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка полковник Валерий Исмаилов.

Данным украинским военным уже заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 317 УК России (убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).