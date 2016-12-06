Forbes рассказал о богатейших видеоблогерах

Forbes опубликовал свой очередной рейтинг богатейших видеоблогеров планеты. Первое место в нем занял шведский геймер PewDiePie (Феликс Шелберг).

Видеоблогер за прошедший год заработал на своих роликах на YouTube 15 миллионов долларов. На его канал PewDiePie уже подписались почти 50 миллионов человек.

Стоит отметить, что Шелберг занимает в рейтинге первую строчку уже во второй раз подряд. Год назад его доход составил 12 миллионов.

По данным Forbes, за прошедшие 12 месяцев Шелберг смог не только нарастить популярность своего видеоканала, но и удачно опубликовал книгу. Ее тираж составил более 100 тысяч экземпляров.

За PewDiePie в рейтинге оказался видеоблогер Atwood. Он заработал 8 миллионов долларов, нарастив свой доход на 70 процентов.

Всего в рейтинг попали десять видеоблогеров, которые в сумме заработали более 70 миллионов долларов.