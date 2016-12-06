Суд Кирова отказал прокуратуре в принудительном приводе Навального

Районный суд Кирова отказался принудительно приводить московского блогера Алексея Навального на заседания по делу «Кировлеса», сообщает «Медиазона».

Такое решение 6 декабря принял судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин, который рассмотрел соответствующее ходатайство стороны обвинения. Представитель прокуратуры расценил неявку Навального как неуважение к суду.

Между тем, судья учел, что Алексей Навальный не смог явиться на заседание, так как его адвокат Ольга Михайлова занята на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова. В связи с этим следующее заседание было назначено на 12 декабря.

Агентство «Интерфакс» уточняет, что присутствующий на заседании другой фигурант дела «Кировлеса» Петр Офицеров заверил суд, что Навальный добровольно явится на слушания, если их назначат на приемлемое для его адвокатов время.

Ранее Алексей Навальный заявил, что он отказывается ехать в Киров на суд, который будет повторно рассматривать дело о хищении имущества предприятия «Кировлес», так как каждая поездка на суд предполагает оплату билетов и гостиницы как для него самого, так и для его адвокатов. Он пояснил, что эти расходы не были компенсированы ему после первого процесса, так как его признали виновным. По его словам, второй раз оплачивать поездку в Киров он не собирается.