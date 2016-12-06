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06 декабря 2016, 00:02
Мемория

Мемория. Александр Введенский

Александр Введенский
Александр Введенский

6 декабря 1904 года родился Александр Введенский, поэт-обэриут и детский писатель.

 

Личное дело

Александр Иванович Введенский (1904—1941) родился в Петербурге. Его отец - Иван Викторович, был экономистом, мать - Евгения Ивановна Поволоцкая, была известным врачом-гинекологом. Возможно, лишь благодаря профессии матери, которая не только работала в советской больнице, но и вела частную практику, семья избежала репрессий, связанных с социально-чуждым происхождением. Отец при советской власти вполне успешно работал экономистом.

В 1914 году вместе с младшим братом был определен в кадетский корпус, в 1917-м оба по настоянию матери перешли в гимназию Л. Д. Лентовской. Гимназия славилась своим педагогическим составом. Среди преподавателей были блестящий учитель литературы Л. В. Георг, историк А. Ю. Якубовский, философ, учитель психологии проф. С. А. Алексеев-Аскольдов, учитель рисования — художник, брат Леонида Андреева П. Н. Андреев и др.

Там Введенский сдружился с Леонидом Липавским и Владимиром Алексеевым. Все трое писали стихи. В выпускном 1921 году они послали их Александру Блоку. Тот пометил на конверте: «Ничто не нравится. Интереснее Алексеев».

По окончании гимназии, которая к тому времени превратилась в трудовую школу, Введенский работал счетоводом на строительстве электростанции «Уткина Заводь» (там же тогда трудился и его отец). В 1921—1930 годах жил в гражданском браке с одноклассницей Тамарой Мейер, которая впоследствии вышла замуж за Липавского.

Введенский и Мейер поступили в Петроградский университет. Поэт поначалу пошел учиться на правоведа, затем перевелся к супруге — на китайское отделение.

Вскоре Мейер исключили, вслед за ней ушел и Введенский. После этого в 1923—1924 годах он работал в Фонологическом отделе Государственного института художественной культуры (ГИНХУК). Выступал со своими футуристическими стихами. В 1924 году вступил в Ленинградский союз поэтов.

В 1925 году познакомился и подружился с Даниилом Хармсом, тогда же они напечатались в имажинистском сборнике «Необычайные свидания друзей».

Введенский, Хармс, Липавский, философ Яков Друскин образовали сообщество «Чинари». Название придумал Введенский, оно было производным от слова «чин». Свои стихи в тот период он подписывал как «чинарь авторитет бессмыслицы», а Хармс называл себя «чинарем-взиральником».

В 1927 году группа разрослась и утвердилась под названием ОБЭРИУ — Объединение реального искусства. Организатором объединения выступал Хармс, обэриуты проповедовали абсурдизм и примитивизм, заявляя, что интересны лишь бессмысленные явления.

Самое известное выступление кружка под названием «Три левых часа» состоялось 24 января 1928 года в Доме печати на Фонтанке.

В том же году Введенский, Хармс и другие обэриуты по предложению Самуила Маршака начали писать для детей и печататься в журнале для школьников «Еж» («Ежемесячный журнал») и «Чиж» («Чрезвычайно интересный журнал») — для младших школьников.

С 1930 по 1936 год Введенский был женат на Анне Ивантер. Они познакомились на концерте в Институте истории искусств, где Ивантер училась. Она вспоминала: «Мы с ним идем по улице, и тут он говорит: "Я вас сейчас поцелую". Я ответила: "Нет, я не разрешу!" — и ему это понравилось. "Но телефон, — говорит, — дадите?" телефон я ему дала, а он все настаивал: "Пока вы меня не поцелуете, домой не пущу…" Потом мы с ним поженились».

В начале 1930-х в печати появились резкие отклики на выступления обэриутов. Параллельно шла «дискуссия о детской литературе», где нападкам подвергались Корней Чуковский, Самуил Маршак и их молодые последователи.

В декабре 1931 года Хармс, Введенский и некоторые другие сотрудники детской редакции ленинградского Госиздата были арестованы. На Введенского поступил донос, что он произнес тост в честь Николая II. Также его обвиняли во «вредительстве в области детской литературы».Известно, что Введенского взяли в вагоне поезда, едва он успел отойти от вокзала. С отъездом на поезде будут связаны через 10 лет и трагические обстоятельства его второго ареста.

В марте 1932 года поэт вместе с Хармсом был выслан в Курск, затем жил в Вологде и Борисоглебске. Через год ссылка закончилась, поэт смог вернуться с женой в Ленинград, в 1934 году стал членом Союза писателей.

В 1933—1934 годах написал самые известные свои «взрослые» стихи: «Мне жалко, что я не зверь», «Четыре описания», «Приглашение меня подумать» и другие.

В 1936 году развелся. Будучи проездом в Харькове, познакомился с секретарем местного Союза писателей Галиной Викторовой. Женился на ней, поселился в Харькове. Писал детскую литературу, также сочинял клоунские репризы и миниатюры. В 1939 написал абсурдистскую пьесу «Елка у Ивановых». Полностью ее впервые поставили лишь в 2014 году в «Гоголь-центре».

В 1937 году у Введенского родился сын Петр, которого не стало в 1993-м.

27 сентября 1941 года, когда немцы уже подступили к Харькову, Введенского повторно арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Он был этапирован в Казань и 19 декабря 1941 года скончался в пути. По официальным документам, причиной смерти стал плеврит. Поэт был похоронен в Казани. В 1964 году Введенского реабилитировали.

 

Чем знаменит

 
Александр Введенский

Писатель и поэт, сооснователь Объединения реального искусства (ОБЭРИУ). Обэриуты декларировали отказ от традиционных форм искусства, активно использовали в своих произведениях гротеск, алогизм, писали абсурдистские стихи. С этой стороны Введенский известен как автор поэмы-манифеста «Звезда бессмыслицы» и драмы абсурда «Елка у Ивановых». Однако читатели в советское время знали его главным образом как детского поэта и писателя.

 

О чем надо знать

При жизни Введенского из его «взрослых» произведений были напечатаны лишь несколько стихотворений. С 1960-х его и других обэриутов издавали в самиздате. В 1980-х годах в США вышел двухтомник его произведений. В России первое издание было осуществлено лишь в 1993 году, в виде двухтомника. А в 1994-м литературовед Владимир Глоцер от имени наследников поэта начал судиться с издателями, требуя от них гонорарных отчислений. Только в 2010-м, после смерти Глоцера, издательство ОГИ выпустило 700-страничную книгу под названием «Всё», куда вошли практически все «взрослые» стихи, а также письма Введенского.

 

Прямая речь

О поэте (из презентации ОБЭРИУ, опубликованной в 1928 году в «Афишах Дома печати»): «А. Введенский (крайняя левая нашего объединения) разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности. Введенский разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, получается в результате — видимость бессмыслицы. Почему — видимость? Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово, а его в творчестве Введенского нет. Нужно быть побольше любопытным и не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов. Поэзия не манная каша, которую глотают не жуя и о которой тотчас забывают».

Письмо Хармсу из ссылки в июне 1932 (А. И. Введенский «Всё»): «Здравствуй Даниил Иванович, откуда это ты взялся. Ты, говорят, подлец в тюрьме сидел. Да? Что ты говоришь? Говоришь, думаешь ко мне в Курск прокатиться, дело хорошее. Рад буду тебе страшно, завтра же начну подыскивать тебе комнату. Дело в том, что я зову сейчас сюда [жену] Нюрочку, если она приедет, хорошо бы если бы вы вместе поехали, то надо будет тебе найти комнату, та в которой живу я очень маленькая, да и кровати нет и хозяйка сердитая, но авось что-нибудь придумаем. Может быть, две комнаты сразу достанем. Одну для меня с Нюрочкой, другую для тебя. <…> Когда будешь, выезжать дай телеграмму буду встречать. Телеграфируй номер поезда и день приезда.

Только что получил от тебя телеграмму, и сам не свой от радости прямо писать не могу. Ну целую тебя крепко. Будь здоров.

Шура

Сияю как лес».

Бурчание в желудке во время объяснения в любви (там же): «Меня интересует: когда я объясняюсь в любви новой свежей женщине, то у меня почти всегда, или верней часто, бурчит в животе или закладывает нос. Когда это происходит, я считаю что наступил хороший признак, Значит все выйдет удачно. Тут важно, когда начинает бурчать, вовремя закашлять. Вздыхать, кажется, не надо, иначе бурчание дойдет до ее слуха. От закладываемого носа тоже, бывает, исходят характерные звуки. Наверное, это происходит от волнения. В чем же здесь волнение?

Половой акт, или что-либо подобное есть событие. Событие есть нечто новое для нас потустороннее. Оно двухсветно. Входя в него мы, как бы входим в бесконечность. Но мы быстро выбегаем из него. Мы ощущаем, следовательно, событие как жизнь. А его конец — как смерть. После его окончания всё опять в порядке, ни жизни нет, ни смерти. Волнение перед событием, и следствие того бурчание, и заложенный нос есть значит волнение перед обещанной жизнью. Еще в чем тут в частности дело. Да, дело в том, что тут есть с тобой еще участница, женщина. Вас тут двое. А так кроме этого эпизода, всегда один. В общем, тут тоже один, но кажется мне в этот момент, вернее, до момента что двое. Кажется, что с женщиной не умрешь, что в ней есть вечная жизнь».

 

Когда я вырасту большой

Когда я вырасту большой, я снаряжу челнок.

Возьму с собой бутыль с водой

И сухарей мешок.

Потом от пристани веслом

Я ловко оттолкнусь,

Плыви челнок! Прощай, мой дом!

Не скоро я вернусь.

Сначала лес увижу я,

А там, за лесом тем,

Пойдут места, которых я

И не видал совсем.

Деревни, рощи, города,

Цветущие сады,

Взбегающие поезда

На крепкие мосты.

И люди станут мне кричать:

"Счастливый путь, моряк!"

И ночь мне будет освещать

Мигающий маяк.

 

6 фактов об Александре Введенском

  • Введенский был очень азартным человеком, играл в карты. По воспоминаниям современников, он был способен, «стоя в очереди за гонораром, проиграть его начисто». Также был известным ловеласом.
  • Введенский — автор больше трех десятков детских книг — повестей, рассказов и стихов для школьников. Он много печатался в журналах «Еж», «Чиж», «Маленькие ударники», «Юные ударники» и других.
  • Реабилитации Введенского помог Сергей Михалков. Они вместе ездили по делам издательства в Харьков, где Введенский увлекся будущей женой Галиной Викторовой. Михалковский «Дядя Степа» возник не без влияния стихов Введенского.
  • В августе 1941 года по доносу знакомой Анны Ахматовой, агента НКВД Антонины Оранжиреевой, был арестован Даниил Хармс — за распространение «клеветнических и пораженческих настроений». Хармс симулировал сумасшествие и умер в отделении психиатрии тюрьмы «Кресты» 2 февраля 1942 года, во время блокады Ленинграда.
  • Об Александре Введенском снят документальный фильм «Кругом, возможно, Бог».
  • На стихи Введенского лидер группы «Аукцыон» Леонид Федоров записал сольный альбом «Весна».

 

Материалы об Александре Введенском:

ОБЭРИУ: Что это было?

Об Александре Введенском

Биография на сайте «Чтобы помнили»

Биографические справки на «Хроносе»

Статья в Википедии

А. И. Введенский «Всё» (ОГИ, 2010)

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