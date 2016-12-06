Прокуратура признала пропажу двух свидетелей по делу Немцова

На процессе по делу об убийстве Бориса Немцова обвиняющая сторона заявила о пропаже двух свидетелей. Об том пишет «Новая газета».

Прокурор подтвердил, что суду неизвестно местонахождение водителя снегоуборщика, которого сразу после убийства попросили вызвать полицию. Также не представляется возможным найти прохожего, видевшего, как с места преступления отъезжала машина, в которой, предположительно, сидели убийцы политика.

В суд также не явилась и сопровождавшая Немцова во время покушения украинская модель Анна Дурицкая. Ее показания были оглашены в ее отсутствие, хотя защита настаивала на личном допросе свидетельницы.

Еще один свидетель по делу об убийстве Немцова — журналист Александр Рыклин — сообщил на допросе, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров угрожал Немцову. Однако суд отказался допрашивать Кадырова, несмотря на ходатайство адвокатов потерпевшей стороны.

Напомним, 28 февраля 2015 года политик Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину из окна проезжавшей по Большому Боровицкому мосту машины.