Медведев пообщается с журналистами 15 декабря

Премьер России Дмитрий Медведев проведет традиционное интервью с российскими журналистами 15 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Данный разговор станет для премьера уже девятым по счету.

«Ожидаем, что будут затронуты темы экономических итогов года, планы правительства на следующий год, итоги выборов в Госдуму», — отметила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

Беседу будут транслировать в прямом эфире.

С Медведевым в этом году пообщаются Валерий Фадеев (Первый канал), Сергей Брилев (ВГТРК), Ирада Зейналова (НТВ), Михаил Фишман («Дождь») и Эльмар Муртазаев (РБК).