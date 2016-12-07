Bloomberg перечислил главные угрозы 2017 года

Опрошенные Bloomberg эксперты назвали главной угрозой предстоящего года внешнюю политику недавно избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, аналитики считают опасными предстоящие выборы в Европе. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного традиционного опроса с участием 146 экономистов, аналитиков и стратегов.

38% опрошенных сошлись во мнении о том, что именно политика Трампа является главной угрозой. 37% заявили, что угрозу несут европейские выборы, к примеру, парламентские выборы в Германии и выборы президента во Франции, а также возможные досрочные выборы в Великобритании.

Политику президента РФ Владимира Путина расценили как угрозу чуть более 15% респондентов.

«Россия и Китай интерпретировали победу Трампа как возможность более агрессивно продвигать свои региональные интересы. Европа и Ближний Восток ощущают большую нестабильность, так как вынуждены брать вопросы военной безопасности в свои руки. Тенденция Трампа к переходу на личности и эскалации конфликтов создает ощущение продолжающегося глобального кризиса», – так пояснила свою позицию главный директор по инвестициям компании Voltan Capital Management Элисон Грэхам.