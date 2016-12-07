В Казахстане началась масштабная спецоперация

Министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев заявил, что в Актобе комитет национальной безопасности Казахстана проводит оперативные мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мероприятия проходят в районе нефтеперерабатывающего завода, задержания происходят в разных частях города. Цель спецоперации и задачи задержаний, происходящих в разных частях города, пока не разглашаются», — цитирует Sputnik Казахстан пресс-секретаря министерства информации и коммуникаций Арсена Бектасова.

Напомним, в начале июня казахские силовики в Актобе ликвидировали 18 и задержали 9 человек, напавших на два оружейных магазина и воинскую часть. В Казахстане был объявлен «желтый» уровень террористической опасности, который будет действовать до 15 января 2017 года.