«Антонов» предложил Трампу свой президентский самолет

Украинская госкомпания «Антонов» предложило миллиардеру Дональду Трампу, выигравшему президентские выборы в США, использовать самолет своей конструкции в качестве борта номер один.

Сообщение появилось в твиттере, в ответ на запись Трампа, анонсировавшего разрыв контракта с Boeing на строительство президентского самолета за 4 млрд долларов.

@realDonaldTrump May be it is better to consider #Antonov aircraft as Air Force One? — Antonov Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) 7 декабря 2016 г.

«Может, лучше рассмотреть самолет "Антонов" в качестве борта номер один?» — написали в «Антонове». Там, однако, не уточнили стоимость своего самолета.