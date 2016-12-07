07 декабря 2016, 16:57
«Антонов» предложил Трампу свой президентский самолет
Украинская госкомпания «Антонов» предложило миллиардеру Дональду Трампу, выигравшему президентские выборы в США, использовать самолет своей конструкции в качестве борта номер один.
Сообщение появилось в твиттере, в ответ на запись Трампа, анонсировавшего разрыв контракта с Boeing на строительство президентского самолета за 4 млрд долларов.
@realDonaldTrump May be it is better to consider #Antonov aircraft as Air Force One?— Antonov Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) 7 декабря 2016 г.
«Может, лучше рассмотреть самолет "Антонов" в качестве борта номер один?» — написали в «Антонове». Там, однако, не уточнили стоимость своего самолета.
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