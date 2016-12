«Антонов» предложил Трампу свой президентский самолет

Украинская госкомпания «Антонов» предложило миллиардеру Дональду Трампу, выигравшему президентские выборы в США, использовать самолет своей конструкции в качестве борта номер один.

Сообщение появилось в твиттере, в ответ на запись Трампа, анонсировавшего разрыв контракта с Boeing на строительство президентского самолета за 4 млрд долларов.

@realDonaldTrump May be it is better to consider #Antonov aircraft as Air Force One?