США и союзники подготовились к новым санкциям против сторонников Асада

США и их союзники по военной кампании в Сирии — Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия — готовы ввести санкции против союзников сирийского президента Башара Асада. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих стран по ситуации в сирийском Алеппо. Документ размещен на сайте Белого дома.

Подписанты сообщают, что в городе, осажденном войсками Асада, происходит «гуманитарная катастрофа». «Некоторые из 200 тысяч гражданских лиц, в числе которых много детей, отрезаны от поставок продовольствия и медикаментов в восточной части Алеппо», — говорится в заявлении.

Отмечается, что город ежедневно подвергается атакам с воздуха и артобстрелам со стороны сирийской правительственной армии, которую поддерживает Россия и Иран.

Также стороны декларируют, что «Россия блокирует работу Совета Безопасности ООН» по Сирии.

«Отказ режима [Асада] от участия в серьезном политическом процессе также свидетельствует о нежелании России и Ирана работать над политическим решением, несмотря на их заверения в обратном», — говорится в документе.

«Мы готовы рассмотреть дополнительные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которые действуют в интересах или от имени сирийского режима», — отмечается в заявлении.