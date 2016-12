Самым вирусным видео YouTube этого года стало автокараоке с Адель

Самым вирусным видео YouTube 2016 года стало «автомобильное» караоке Джеймса Кордена с певицей Адель, сообщает CNET.

Вторым по популярности стал хит японского диджея Piko-Taro «Pen-Pineapple-Apple-Pen» .

На третьем месте оказался ролик, посвященный гремучим змеям.

Стоит отметить, что в топ-10 вирусных видео попали ролики ,которые в сумме набрали 550 млн просмотров.

В десятке оказались ролики с известными футболистами, выступление 12-летней участницы America's Got Talent, программа Last Week Tonight With John Oliver с избранным президентом США Дональдом Трампом и другие.