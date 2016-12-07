Треть шампанского из российских магазинов признано некачественным

По итогам исследования, проведенного Роскачеством, выяснилось, что около трети поставляемого в российские магазины полусладкого игристого вина не соответствует стандартам. Об этом пишет «Лента.ру».

Всего было исследовано 56 торговых марок шампанского стоимостью от 150 и до 6121 рубля. Проверяли продукцию из России, Франции, Испании, Италии, Грузии, Абхазии и Украины.

Выяснилось, сто около трети всей продукции представляет собой «дешевые газированные аналоги». Они, однако, отвечают требованиям безопасности.

Как рассказали в Роскачестве, для подделки игристого вина в него обычно добавляют углекислый газ, который должен образовываться самостоятельно при брожении выжатого из винограда сока. В России подобный метод не запрещен, но подвергается жесткому контролю за рубежом. Наличие углекислого газа выявили в образцах Brillante, «Крымское», «Бальзам», «Винтрест-7», «РИСП», «Венецианская маска», «Винтаж». Другие производители также попались на нарушениях, в частности, на несоответствии проценту этилового спирта данным на этикетке.