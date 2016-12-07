Генсек НАТО рассказал об усилении российского влияния на Балканах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал усиление российского присутствия и влияния на Западных Балканах, передает ТАСС.

«Мы не противодействуем пропаганде пропагандой, мы намерены действовать с позиций правды», — заявил он, подчеркнув, что Североатлантический альянс «не стремится к конфронтации с Россией, но верит в суверенное право каждой страны на принятие решений о своем будущем».

Напомним, в конце ноября Столтенберг обвинил российские власти в попытках оказывать влияние на соседние страны — Грузию, Украину, Молдавию и другие. «Это попытка различными способами восстановить некую подконтрольную зону возле границ», — заявил генсек НАТО.

Он также добавил, что расширение альянса в Центральной и Восточной Европе — это не антироссийская провокация, а осознанное стремление Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Венгрии усилить присутствие НАТО на своей территории.