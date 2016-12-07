Власти Таиланда заподозрили BBC в оскорблении нового короля

В Таиланде началось расследование в отношении местной службы Британской телерадиовещательной корпорации — BBC Thai. Журналистов сайта тайской службы BBC подозревают в оскорблении нового короля Махи Вачиралонгкорна. Об этом пишет The Bangkok Post со ссылкой на тайские власти.

Как пишет британская The Guardian, оскорбления власти могли усмотреть в биографии нового монарха, которая появилась на BBC Thai в день его вступления на престол.

Газета сообщает, что полиция 6 декабря приходила в офис BBC Thai в Бангкоке, однако он был закрыт без объяснений причин.

Маха Вачиралонгкорн ранее был известен своим необычным поведением. Во время поездки в Германию в июле 2016 года 63-летний наследник престола прибыл в женском топике, открывающем живот.