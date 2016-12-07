«Большой книгой» признали «Зимнюю дорогу» Леонида Юзефовича

Национальная литературная премия «Большая книга» в нынешнем году досталась писателю Леониду Юзефовичу за роман «Зимняя дорога», передает РИА Новости.

Торжественная церемония вручения премии состоялась 6 декабря в Доме Пашкова в Москве.

На второе место жюри поставило «Авиатора» Евгения Водолазкина, третье место отдали «Лестнице Якова» Людмилы Улицкой.

«Зимняя дорога» Юзефовича была опубликована в прошлом году. В основу сюжета романа лег малоизвестный эпизод из истории Гражданской войны в России — поход Сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922-1923 годах.

В шорт-лист «Большой книги» вошли 11 авторов — в том числе Владимир Динец («Песни драконов»), Мария Галина («Автохтоны»), Петр Алешковский («Крепость»), Алексей Иванов («Ненастье»), Александр Иличевский («Справа налево»), Анна Матвеева («Завидное чувство Веры Стениной»), Сергей Солоух («Рассказы о животных») и Саша Филиппенко («Травля»).

Согласно положению о премии, денежное содержание за первое место составляет 3 миллиона рублей, за второе — 1,5 млн рублей, за третье — 1 млн рублей.